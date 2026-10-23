Президентът Илияна Йотова ще поиска оставката на началника на Националната служба за охрана Емил Тонев. Това потвърди тя пред журналисти.

След вчерашния сблъсък с журналистката Соня Култуклиева Йотова призна, че вижда пропуски.

Соня Колтуклиева след сблъсъка със служител на НСО: Благодаря на Бог, че ме остави жива

Колтуклиева пострада при спречкване с НСО в четвъртък в центъра на София. Това се случи при опита ѝ да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как Колтуклиева отваря вратата на кола, в която е Доцова. Служител на НСО бута Колтуклиева, която пада по гръб на плочките. Непосредствено след случилото се служителите на НСО и автомобилът, в който е Доцова, напускат мястото. Инцидентът се разигра пред централата на „Прогресивна България”.

„Още вчера вечерта започна проверка в НСО. Чакам първите резултати и доклада на началника за изясняване на всички обстоятелства около този инцидент в две направления най-малко: както по отношение на охраната на председателя на Народното събрание, така и по случая с нашата колежка Соня Колтуклиева", каза Йотова.

„Виждам пропуски и очаквам оставки”, добави държавният глава. Тя допълни, че не може президент да иска оставката на председателя на Народното събрание.

Редактор: Ина Григорова