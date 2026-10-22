НСО назначи проверки след клип, на който охранители нападат журналистка. На видеото се вижда как Соня Колтуклиева посяга и отваря вратата на конвойен автомобил. В него се намира председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

При опит да ѝ зададе въпрос, служител на Националната служба за охрана избутва журналистката. След случилото се служителите на НСО се качват в автомобила си и напускат мястото.

Видето беше споделено от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов във Facebook.

Мъж подаде сигнал, че му предложили да пребие разследващия журналист Димитър Стоянов

От Военномедицинска академия заявиха, че тя е постъпила в спешното отделение на болницата, като са ѝ извършени необходимите медицински прегледи, консултации и манипулации. Тя е освободена за домашно лечение.

„Обръщаме внимание, че информацията относно здравословното състояние на пациента представлява специална категория лични данни и е обект на медицинска тайна, поради което не може да бъде предоставяна или разпространявана без наличието на изрично съгласие от негова страна”, казват от ВМА.

От своя страна службата излезе с позиция, в която призовава за зачитане на неприкосновеността на охраняваните от НСО лица. Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса:

Националната служба за охрана призовава за зачитане на неприкосновеността на охраняваните от НСО лица

По повод инцидент с участие на служители на Националната служба за охрана (НСО) и представител на Информационна агенция ПИК по време на мероприятие с присъствие на охранявани от службата лица, НСО заявява следното:

Националната служба за охрана се запозна с видеозаписите, разпространени от Информационна агенция агенция ПИК и от други медийни източници, които показват в развитие инцидент с участие на служители на Националната служба за охрана.

Ръководството на НСО разпореди незабавна и щателна проверка на действията на служителите по сигурността, довели до този инцидент. При установяване на действия, несъответстващи на породилата се от ситуацията необходимост, ще бъдат предприети най-строги мерки. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура.

Същевременно Националната служба за охрана призовава да бъде зачитана неприкосновеността на охраняваните от службата лица и напомня, че опитите за нейното нарушаване налагат действия на служителите на НСО по закон.

Ръководството на Националната служба за охрана е предприело всички необходими действия за пълното изясняване на случая.

⇒ Политически реакции

Президентът Илияна Йотова излезе с позиция, в която „осъжда недопустимата и прекомерна реакция на служител на НСО спрямо Соня Колтуклиева”.

„Подобно поведение е неприемливо и не може да бъде оправдано с изпълнението на служебни задължения. Журналистите трябва да могат свободно и без страх да вършат работата си", заяви държавният глава.

​ Очаквам в спешен порядък доклада от назначената по случая проверка, пълно изясняване на обстоятелствата и поемане на отговорност при установени нарушения. В условията на предизборна кампания, когато политическите страсти са нажежени от всички страни, призовавам всеки към отговорност, сдържаност и стриктно спазване на законите на страната”, пише още в позицията от пресслужбата на Президентството на Република България.

Междувременно парламентарната група на ГЕРБ поиска оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Това става ясно от публикация на партията във Facebook.

„Инцидентът с журналистката Соня Колтуклиева, която беше повалена на земята от служител на НСО и откарана в болница, изисква незабавна институционална реакция“, се посочва в позицията.

От ГЕРБ-СДС заявяват, че независимо от обстоятелствата, довели до намесата на охраната, липсата на видима реакция и загриженост към пострадалата от страна на Доцова е несъвместима с отговорността на заемания от нея пост.

„Настояваме Михаела Доцова да поеме политическа отговорност и да подаде оставка. Който бяга от отговорност, няма място начело на българския парламент!“, заявяват от партията.

От ГЕРБ-СДС настояват и за незабавна, независима проверка на действията на служителите на НСО.

От ДПС също излязоха с позиция по случая. Лидерът на партията Делян Пеевски определи случилото се като „най-грозното лице на властта“ и поиска Румен Радев незабавно да освободи Михаела Доцова от поста председател на Народното събрание. „А президентът Илияна Йотова, която мълчи оглушително, а точно тя като жена, като журналист би трябвало да е нетърпима при демонстрацията на подобна арогантност и агресия, трябва незабавно да освободи от поста му шефа на НСО Емил Тонев!“, заяви още той.

За оставката на Михаела Доцова настоя и заместник-председателят на Народното събрание ген. Атанас Атанасов. В публикация във Facebook той заяви: „Оставка на Доцова поради недопустимо посегателство и нанесена телесна повреда на журналист пред очите й, при пълна липса на каквато и да е човешка реакция от нейна страна. Подобно бездушие и нехуманно отношение е несъвместимо с поста на председател на парламента”.

От „Да, България” също осъдиха действията на служителите на НСО срещу журналистката Соня Колтуклиева. В позиция, публикувана във Facebook, от партията настояха службата да се извини за действията си, а Илияна Йотова и председателят на Народното събрание Михаела Доцова да реагират на случилото се.

„Нищо не оправдава действията на НСО срещу Соня Колтуклиева. Службата трябва да се извини за непропорционалната си реакция и за причиненото физическо страдание и травми.

Йотова също трябва незабавно да вземе отношение - НСО е на нейно подчинение. Тя е длъжна да реагира не само като държавник, а и като жена, журналист и човек. Различията и споровете не могат да бъдат оправдание за погазване на човешкото достойнство. Именно в такива моменти се вижда кой каква мяра има за властта и колко лесно самозабравянето може да премине всяка граница. Нито едно съмнение за застрашаване на човешкото здраве или живот не може да бъде пренебрегвано заради подозрение и враждебност към опонента. Този случай е като лупа върху поведението на всички замесени. Доцова също трябва да реагира моментално и нееднозначно - с ясна позиция и най- малко с извинение”.

От „Възраждане“ също реагираха след случая. Лидерът на партията Костадин Костадинов осъди поведението на служителя на НСО и поиска *оставката на президента Илияна Йотова*. Той призова и Михаела Доцова да даде обяснение за поведението си след инцидента със Соня Колтуклиева.

„Не можеш да удряш, блъскаш и унижаваш една жена журналистка, при това възрастна, и след това да си тръгнеш, докато тя лежи в безсъзнание на тротоара. Това е абсолютно неоправдано и нечовешко поведение“, написа Костадинов във Facebook. Той настоя Йотова да се оттегли и от президентската надпревара.

Редактор: Георги Иванов