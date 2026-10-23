Уникални и ценни керамични съдове са издирени и спасени от служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, със съдействието на специалисти от Националния исторически музей.

Шест цялостно запазени подводни находки са предадени на музея на 16 октомври 2026 г. - късноантична кана и пет амфори, датирани от римската епоха, късната античност (V-VI век ) и средните векове (X-XII век).

Нови разкрития в Хераклея Синтика: Археолози откриха части от статуи на антични божества

Към момента липсват факти за начините на тяхното откриване, но събраните данни подсказват, че най-вероятно са извадени от морето на голяма дълбочина при тралене (метод за промишлен риболов, при който кораб влачи голяма конусовидна мрежа по морското дъно или във водния стълб) и при попадането на рибарските мрежи на потънали кораби, които са преминавали в открито море през древния Дионисополис (днешния гр. Балчик).

Снимка: Пресцентър на МВР

Откриха фрагменти от римски статуи на Перперикон

По мнение на експерти откритите находки са изключителна рядкост и с висока археологическа стойност поради факта, че са непокътнати.

Снимка: Пресцентър на МВР

Откриването на амфорите показва от една страна необходимостта от развитието на дълбоководните археологически проучвания в български териториални води и развитие на морската археология, а от друга – разрушителните ефекти по морското дъно от мобилните риболовни съоръжения.

Снимка: Пресцентър на МВР

Според редица научни проучвания, едва 5% от корабните артефакти са повредени от самото потъване, а над 60% - от тралене.

Предстои древните съдове да бъдат експонирани в НИМ.

Редактор: Никола Тунев