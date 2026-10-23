Мащабните проверки на цените на храните няма да доведат до трайно поевтиняване, ако държавата не се заеме с проблемите в земеделието и липсата на достатъчно конкуренция. Това заяви в ефира на NOVA NEWS изпълнителният директор на Асоциация „Активни потребители“ Богомил Николов. Според него прекомерното съсредоточаване на контролните органи върху цените може да остави на заден план други важни проверки, включително за опасни стоки.

Коментарът му идва на фона на продължаващите инспекции в складовете на големите търговски вериги, чиято цел е да проследят движението на хранителните продукти от производителя до крайния потребител. „Проверките сами по себе си не са нещо лошо, но се притеснявам, че ще бъдат за сметка на други дейности“, посочи Николов. По думите му преди години контролните органи са установявали около 150 опасни стоки годишно, докато през миналата година те са били едва 11. Според него това поставя въпроса дали действително опасните продукти са намалели, или инспекторите са насочени основно към наблюдение на цените.

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Николов подчерта, че високите цени са следствие от по-дълбоки проблеми. Сред тях той открои недостатъчното местно производство, затрудненията с напояването, неравномерното разпределение на земеделските субсидии и липсата на достатъчно ефективни кооперативи. Според него държавната политика от години насърчава предимно зърнопроизводството, докато отглеждането на плодове и зеленчуци остава на заден план.

„Ние имаме буквално 20-годишна неуспешна политика в земеделието. Тя води до трайни тенденции за намаляване на производството. Оттам тръгва всичко и там трябва да е първата задача“, категоричен беше той.

По отношение на обявените от Комисията за защита на потребителите надценки до 150% при някои храни Николов обясни, че за купувачите е по-важно да имат избор между различни продукти с добро съотношение между цена и качество. Според него отделни примери за високи надценки не бива да се представят като характеристика на целия пазар.

Той засегна и на неравнопоставеността между малките производители и големите търговски вериги. По думите му, когато множество доставчици се конкурират за ограничено място по рафтовете, те са принудени да предлагат все по-големи отстъпки. Като възможно решение посочи обединяването на производителите в кооперативи, които да договарят по-изгодни условия.

Николов призова Комисията за защита на конкуренцията да бъде по-активна при съмнения за картели и ограничения на конкуренцията. „Очакваме от КЗК да започне да глобява, да санкционира, да прилага законовите си правомощия“, заяви той.

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Изпълнителният директор на „Активни потребители“ отправи критика и към държавния портал „Колко струва“. По думите му информацията за цените се публикува със закъснение, което затруднява работата на приложенията за сравняване на оферти и промоции.

„Искаме сами да помогнем на потребителите. По някаква причина, за мен необяснима, държавата ни пречи, като бави информацията за цените“, коментира Николов. Той допълни, че асоциацията обмисля да поиска данните директно от търговските вериги, за да предоставя по-актуална информация на потребителите.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова