Днес започнахме тези проверки в складовете на големите хранителни вериги, но резултати може да очакваме в следващите седмици, защото данъчните работят бавно, но сигурно. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA” изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов.

„От години се говори, че веригите у нас държат по-високи цени спрямо градове като Париж и Мадрид, а невинаги качеството отговаря на европейското. Ние се съсредоточаваме към декларираното към нас, а ние наблюдаваме цените на стоките със завишен фискален риск – това са месо, млечни продукти, плодове и зеленчуци. Определено ще ни е необходимо време”, каза Михайлов.

Започнаха проверки в складовете на големите търговски вериги

Според него обявените по-рано цифри от КЗП не бива да бъдат допускани. „Ние сме правили проверки с БАБХ, но за първи път се обединяваме толкова много институции заедно. Крайно време е българите да разберат, че държавата стои зад тях. Десетилетия наред не сме имали такава държава”, каза той.

Михайлов каза за договори за консултантски услуги на стойност 50 милиона евро. „Те са лоялни към нас с издаването на фискалните бонове и плащането на данъците. Въпросът е дали декларират всичко, което печелят и дали си намаляват приходите чрез т.нар. „легални данъчни трикове”. Трябва да преценим колко е законосъобразно”, обясни той.

КЗП започна 11 производства за необосновано поскъпване на основни хранителни продукти

В допълнение директорът на НАП каза, че това са само предположения до момента и докато не бъде направена проверка не може да се конкретизира. Михайлов допълни, че подобни практики са обявени от КЗП и това е схема, чрез която да бъде намалена печалбата.

Експертът коментира каква е ситуацията и в малките магазини. Той обясни, че на 3 проверени обекта, в един се установяват нарушения. „В кварталите магазините имат доста високи надценки, в сравнение с веригите. Те купуват от борсите, но в интерес на истината правят така, че да занесат продукта до дома. При тях оборота е много по-малък. Работим при пазарна икономика и е съвсем нормално хората да печелят”, каза Михайлов.

Той коментира идеите за данъчни облекчения на родители, чиито деца участват в извънкласни дейности. Според него по този начин няма да бъде затруднена данъчната система, а този законопроект е опит за изсветляване. „Никой учител, който идва в дома ви или водите детето си в неговия дом, не издава касови бележки”, каза той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев