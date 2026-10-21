От днес започват проверки в складовете на големите търговски вериги в цялата страна. Те ще се извършват съвместно от Агенцията по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите и НАП.

Проверките обхващат седем склада и ще продължат до петък. Когато се констатират нарушения, ще бъдат налагани санкции. Целта е да се упражни повече контрол върху качеството на храните, начина на формирането на цените им, както и спазването на данъчното законодателство.

КЗП започна 11 производства за необосновано поскъпване на основни хранителни продукти

„Целта на проверките е да започнем изсветляването на цялата верига на доставки на хранителните продукти в България. Проверяваме именно складове, защото това са събирателните пунктове, където пристига храната от доставчици и потребители, а оттам тръгва стоката за търговската мрежа. Ние ще проверяваме цялата верига на доставки. От другата седмица, на база на информацията, която е получена, БАБХ и НАП ще тръгнат да следят доставцчици, производители, прекупчици, за да можем да разберем кой как доставя, откъде доставя и защо българска храна не се купува на 100%. Паралелно с това служители на БАБХ и КЗП ще започнат проверки на магазините на всички търговски вериги. Искаме да покажем, че държавата работи, извършваме проверки и можем да изсветлим сектора”, посочи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Припомняме, че от Комисията за защита на потребителите обявиха вчера, че са започнали 11 производства за необосновано вдигане на цените. Проверките са констатирали, че един вид български млечен продукт, например масло, на различни производители в един магазин се продава с разлика в надценките между 80 и 135%. Междувременно председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова изпрати сигнал до председателя на Комисията за защита на конкуренцията за установени нарушения на Закона да защита на конкуренцията.

Нарушенията касаят дискриминация от търговските вериги към търговски партньори, изразяваща се в различни по размер търговски надценки към съпоставими селскостопански и хранителни продукти от една и съща продуктова категория, когато разликата в търговската надценка надвишава 10 на сто.

Как се променят цените по веригата от производителя до магазина

В сигнала се посочват нарушения в различни обекти на някои от големите търговски вериги. Предоставените материали съдържат данни за прилагане на различни търговски надценки на различни доставчици в една и съща продуктова категория в класовете млечни продукти, плодове и зеленчуци, което се третира като забранена практика от Закона за защита на конкуренцията.

На брифинга на КЗП във вторник на въпрос на медии Манолова отговори, че санкциите за подобни нарушения възлизат на до 10% от оборота на веригата нарушител. КЗП предоставя информацията в изпълнение на своето задължение по закон да уведомява съответните специализирани органи за установени нарушения на други нормативи актове.