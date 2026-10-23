Нова смяна на върха на държавното обвинение. От 23 октомври Магдалена Лазарова поема функциите на главен прокурор на България за следващите шест месеца. Тя наследява Ваня Стефанова, чийто срок като временно изпълняващ длъжността изтече на 22 октомври.

Решението е взето от Пленума на Висшия съдебен съвет със 17 гласа „за“ и двама „против“. До момента Лазарова е заместник на главния прокурор във Върховната касационна прокуратура. В професионалната ѝ биография влиза и участие в предишен състав на кадровия орган на съдебната власт.

Магдалена Лазарова е новият и.ф. главен прокурор

Смяната е част от въведения със законови изменения механизъм за ротация на временно изпълняващите функциите главен прокурор. Той предвижда ограничение от шест месеца за заемане на поста, като е свързан и с изтеклия мандат на настоящия състав на ВСС.

При липса на други законови основания за промяна Лазарова ще ръководи прокуратурата до изтичането на определения срок. Назначаването ѝ не представлява избор на титулярен главен прокурор. За това е необходима отделна процедура пред компетентния кадрови орган.

Предшественичката ѝ Ваня Стефанова застана начело на държавното обвинение през април 2026 г., след като Борислав Сарафов се оттегли от изпълнението на функциите на главен прокурор.

Поредната смяна на върха на прокуратурата идва след продължителен период без титуляр на поста главен прокурор. България няма редовно избран обвинител №1 от 16 юни 2023 г. През април тази година Борислав Сарафов се оттегли от временното ръководство на държавното обвинение, след което постът беше поет от Ваня Стефанова за шест месеца.

Процедурата по определянето на нейния наследник започна в началото на октомври. Първоначално Прокурорската колегия на ВСС поиска съгласието на Магдалена Лазарова, а впоследствие единодушно предложи кандидатурата ѝ на Пленума на съдебния съвет.

ВСС решава кой ще е новият и.ф. главен прокурор

Магдалена Лазарова има дългогодишен опит в съдебната система. Професионалният ѝ път започва през 1998 г. като младши прокурор в Благоевград. Впоследствие работи в районната и окръжната прокуратура в града, а през 2011 г. става заместник апелативен прокурор на София.

Между 2012 и 2017 г. Лазарова е член на Висшия съдебен съвет, избрана от Народното събрание. След приключването на мандата си работи като съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, а по-късно и в Софийския апелативен съд. На 30 април 2025 г. Прокурорската колегия на ВСС я избира за заместник на главния прокурор, като тя встъпва в длъжност на 12 май същата година.

Редактор: Цветина Петкова