Пленумът на Висшия съдебен съвет решава днес дали да назначи като изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова. Предложението е на Прокурорската колегия.

Към момента Лазарова е заместник главен прокурор. Тя заема този пост от миналата година, когато на върха на прокуратурата беше Борислав Сарафов.

Предложиха Магдалена Лазарова за временно изпълняващ функциите главен прокурор

Ако бъде назначена днес, Лазарова ще е новият временен главен прокурор от 23 октомври за следващите 6 месеца. Решението на Прокурорската колегия е въпреки призива на правосъдния министър Николай Найденов, който настоя кадровиците да издигнат повече от един кандидат и да не се водят само от критерия старшинство.

Редактор: Никола Тунев