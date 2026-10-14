Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно предложи на Пленума на ВСС да назначи за временно изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова. Към момента тя е единственият зам.-главен прокурор.

Ако бъде назначена, Лазарова ще заема поста за 6 месеца от 23 октомври тази година. Ден по-рано изтича срокът на Ваня Стефанова като изпълняващ функциите обвинител №1.

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Припомняме, че миналата седмица кадровиците решиха да попитат Магдалена Лазарова дали ще се съгласи да оглави държавното обвинение за следващите шест месеца.

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В писмо до Прокурорската колегия министърът на правосъдието Николай Найденов заявява, че той няма да предлага изпълняващ функциите, но разчита в надпреварата за поста да участват поне двама кандидати.