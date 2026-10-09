Министърът на правосъдието Николай Найденов предприема стъпки за осигуряване на повече кандидатури за поста временно изпълняващ функциите главен прокурор. Той е поискал от настоящия ръководител на държавното обвинение Ваня Стефанова информация кои прокурори от Върховната касационна прокуратура биха се съгласили да поемат длъжността.

Поводът е предстоящото изтичане на шестмесечния срок, през който Стефанова може да изпълнява функциите на главен прокурор. Той приключва на 22 октомври 2026 г., когато трябва да бъде определен нов временно изпълняващ длъжността.

Прокурорската колегия предложи Магдалена Лазарова за и.ф. главен прокурор

Искането на Найденов е изпратено на 7 октомври. В писмото си министърът настоява да получи пълен списък на прокурорите, които ръководят отдели във ВКП. Освен това той иска да разбере кои от тях са готови писмено да дадат съгласие да бъдат предложени за временен главен прокурор.

За прокурорите, които заявят подобна готовност, министърът изисква и кадрови справки, съдържащи информация за професионалния им опит и служебното им развитие.

В документа не е посочено нито едно конкретно име. Целта е първо да бъдат установени възможните кандидати, след което министърът да прецени дали да упражни правото си да направи предложение. „Предвид предстоящото изтичане на законовия шестмесечен срок на 22 октомври 2026 г. следва да бъде определен нов временно изпълняващ функциите главен прокурор на Република България от Пленума на Висшия съдебен съвет“, се посочва в писмото.

Найденов е поискал информацията да му бъде предоставена във възможно най-кратък срок, по възможност до края на 9 октомври. Към момента на съобщението отговор все още не е получен.

С последните промени в Закона за съдебната власт министърът на правосъдието получи възможност да предлага кандидат за временно ръководство на прокуратурата. Това обаче не означава, че той може сам да назначи главен прокурор.

Правомощието му е единствено да издигне кандидатура, а окончателното решение кой да заеме поста се взема от Пленума на Висшия съдебен съвет. Според Министерството на правосъдието законът позволява да бъдат разгледани повече от една кандидатура. Позицията на Найденов е, че така ще се осигури реален избор между различни претенденти, вместо решението да бъде ограничено до предварително определен кандидат.

Прокурорската колегия започва процедура кой да наследи и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова

От ведомството посочват, че до момента Прокурорската колегия на ВСС е поискала съгласие само от един прокурор. Според министъра това до голяма степен предопределя избора и не създава достатъчно възможности за състезателна процедура.

Найденов смята, че обсъждането на повече кандидатури би осигурило по-голяма прозрачност и отчетност при определянето на временното ръководство на държавното обвинение.

Настоящият изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова беше определена на поста с решение на Прокурорската колегия на ВСС от 22 април 2026 г. Тогава тя заемаше длъжността заместник на главния прокурор във Върховната касационна прокуратура.

След изтичането на шестмесечния срок предстои кадровият орган на съдебната власт да се произнесе за следващия временно изпълняващ длъжността. Засега не е ясно дали правосъдният министър ще издигне собствен кандидат. Решението му ще зависи от получената информация за прокурорите, които са готови да поемат поста, и от преценката на техния професионален опит.

Очаква се тази седмица да стане ясно името на новия изпълняващ функциите главен прокурор на България

На 7 октомври Прокурорската колегия на ВСС единодушно, с осем гласа „за“, реши да предложи на прокурор Магдалена Лазарова-Проданова да поеме временно ръководството на държавното обвинение. Тя е бивш заместник на Борислав Сарафов. Ако даде съгласието си, кандидатурата ѝ трябва да бъде гласувана от Пленума на ВСС следващия четвъртък.

Редактор: Цветина Петкова