Латвия поиска да бъде свикано извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН в отговор на последните руски удари в Украйна. Министърът на външните работи на балтийската република Байба Браже обяви днес внасянето на предложението в социалната платформа X.

Русия подложи Украйна на нов масиран обстрел с крилати ракети и щурмови дронове. Браже спомена като основание "зловещите руски атаки срещу мирни жители в Украйна".

Latvia has called for an extraordinary meeting of the UN🇺🇳 Security Council after horrific Russian attacks on civilians in Ukraine, including on an aid distribution centre in Komyshuvakha, where at least 26 innocent people were killed. — Baiba Braže (@Braze_Baiba) November 3, 2026

На 1 януари тази година започна двегодишният мандат на Латвия като непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН - за първи път в историята. В неделя, 1 ноември, балтийската република пое ротационното едномесечно председателство на най-влиятелния орган на Организацията на обединените нации.

Рига е близък съюзник на Киев в продължаващата вече пета година война на силите на Москва в Украйна. Латвия граничи и с Русия, и с Беларус.

Редактор: Ивета Костадинова