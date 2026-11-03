45 души са ранени след преобръщане на пътнически автобус в близост до градчето Хююк в турския окръг Коня (Централна Турция).

Загинали и ранени при автобусна катастрофа в Турция (ВИДЕО+СНИМКИ)

Инцидентът е станал тази нощ около 02:00 ч. местно време на магистралата Ъспарта-Бейшехир. Автобусът е излязъл от пътя и се е преобърнал в канавка.

45 people injured after bus ROLLED INTO DITCH in Turkey 3 of the passengers in critical condition Cause of the accident under investigation https://t.co/eJ2tyPqOxw — RTVisual (@RT_Visual_on_X) November 3, 2026

По първоначална информация около 40 от пострадалите са с леки наранявания. Петима от тях са транспортирани в болници в Коня, трима в лечебни заведения в град Сейдишехир, а останалите - в държавната болница в Бейшехир.

Редактор: Станимира Шикова