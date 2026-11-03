България приема 15-ия годишен форум на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. Събитието започва днес и събира представители на европейските институции, държавите от региона, местните власти и академичните среди.

Основната цел на форума е да бъдат обсъдени възможностите за сътрудничество и устойчиво развитие на Дунавския регион. Сред водещите теми са подобряването на транспортната свързаност, управлението на водните ресурси и климатичната сигурност. В дискусиите ще бъдат засегнати въпроси, свързани с общите предизвикателства пред държавите по поречието на Дунав и възможностите за съвместни решения.

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В церемонията по откриването ще участват вицепремиерът Атанас Пеканов, регионалният министър Иван Шишков и вътрешният министър Иван Демерджиев.