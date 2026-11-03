Природозащитен проект в Шотландия предвижда 15 бобъра да бъдат пуснати по течението на река Нес в следващите три години. Преди да поемат към водата, животните ще бъдат обстойно прегледани от ветеринари.

Очаква се бобровата колония да подобри значително биоразнообразието в района. За последно популация на бобри по реката е документирана през XVI век.

Австралийски учени тестват слуха на тюлени, за да изследват как причинения от човека шум влияе на морските бозайници