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Разказва „Дойче веле”
Йоркширският пудинг е традиционно тестено изделие от Северна Англия. То е любим кулинарен специалитет в Йорк и е част от британската кулинарна традиция.
Шеф Джошоа от ресторант „The Star Inn the City“ демонстрира приготвянето му от яйца, мляко и брашно. Ястието се пече в гореща мазнина и традиционно се сервира с печено месо и обилно количество сос.
Името „пудинг“ исторически е означавало всяко ястие, изпечено в тесто, като този специалитет радва британците вече 300 години.
Повече гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.
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