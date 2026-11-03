Полицията във Варна издирва мъж, задигнал кутия с дарения за момченце със синдром на Даун, което е без слух и говор. Крадецът използвал отвертка, за да отвори прозорец на заведение за бързо хранене в квартал "Младост", където се намирала кутията с даренията. За посегателството съобщиха служителите на обекта, които разпространиха и кадри от охранителните камери с надеждата някой да разпознае извършителя и да помогне за установяването му.

Кражбата е извършена около 3:10 часа през нощта. За липсата на кутията служителите разбират, когато идват сутринта на работа и отварят обекта.

„Идваме сутринта на работа, отваряме обекта и виждаме, че я няма. След това прегледахме камерите и видяхме как я взимат“. Това разказа в „Здравей, България” управителят на заведението за бързо хранене Николай Кондов.

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По думите му в кутията имало между 300 и 400 евро, предназначени за лечението на 8-годишния Раян, който се нуждае от редица медицински процедури.

Николай споделя, че не знае дали откраднатите средства ще бъдат възстановени. От полицията засега не са им предоставили повече информация за извършителя. „Само знаем, че се работи по случая“, казва той.

Служителите решили да разпространят видеозаписите в социалните мрежи, за да достигнат до повече хора и някой да помогне за разпознаването на мъжа. „Ако някой може да ни помогне да го открием, ще бъде добре“, призова Николай.

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Това не е първият случай, в който обектът става жертва на посегателство. Управителят разказва, че заведението е било разбивано няколко пъти, но досега никой не е посягал на кутията за дарения. Тя била поставена на видно място, близо до прозореца, за да могат клиентите да научат историята на Раян и да помогнат с каквото могат. Служителите не предполагали, че някой ще открадне именно парите, предназначени за лечението на детето.

След случилото се те възнамеряват да прибират кутиите за дарения на сигурно място през нощта. „Как да предполагаш, че има толкова жалки хора?“, коментира управителят.

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