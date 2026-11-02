Район „Студентски” е абсолютният рекордьор по избирателна активност в София на първия тур на президентските избори. Според данните на ЦИК вчера до урните там са отишли над 50% от избирателите.

Сред университетите, студентските общежития и оживените улици младежката енергия се усеща и в изборния ден. Оказва се, че младите хора масово са решили да упражнят правото си на глас, превръщайки района най-активният в столицата.

В избирателната секция в Блок 13 на студентските общежития са гласували най-много избиратели в страната. Само там своя вот са дали близо 2500 студенти.

Студентката Лия Йовева разказа, че през уикенда университетите са работили извънредно, за да издават необходимите уверения на студентите, с които те да могат да гласуват. „Студентите можеха да упражнят правото си на глас в изборните секции. През целия ден имаше наплив от студенти”, разказа тя.

Излязоха ли избирателите да гласуват на балотажа

Студентът Милен Чолков е член на секционна избирателна комисия. Той също потвърди високата активност сред младите. „Забелязвам, че масово студентите идват с декларации и студентски книжки”, посочи той.

За Лия гласуването отдавна е личен ангажимент, който не зависи от обстоятелствата. „Откакто имам право да гласувам, винаги съм го правила. Тази неделя ще бъде за 13-и път. Дори когато съм живяла в чужбина, съм намирала начин да упражня правото си на глас”, сподели студентката.

Същата позиция споделя и Милен. „И аз гласувам на всички избори досега. Нямам пропуснати. Всеки път правя всичко възможно, за да стигна до урната. През последната година в социалните мрежи се засилиха призивите за гласуване. Младите започнаха все повече да се интересуват от политика и смятам, че това е правилна посока”, коментира той.

Гласът на студентите традиционно се свързва с промяната и стремежа към по-активно участие в обществения живот. За това напомня и рапърът Кристо. Той е един от създателите на песента „Аз и ти”, превърнала се в своеобразен химн на студентското общество преди 20 години. Днес новото поколение продължава посланието ѝ по свой начин – пред изборните урни.

Лили Гелева и Христо Петков с призив: Гласувайте, защото политиката засяга всички ни

„Това послание винаги ще бъде актуално. Студентите са свежестта, новата сила, новата кръв в обществото. Те могат да променят нещата и стават все по-активни. Виждам го и това много ме радва”, каза рапърът.

По думите му гласуването не се изчерпва с пускането на една бюлетина, а е част от по-широката роля на всеки човек в обществото. „Ние всички гласуваме всеки ден с действията си”, допълни той.

На фона на най-ниската избирателна активност, отчета от 1990 година насам, пламъкът на студентското общество в София отказва да угасне.