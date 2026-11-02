Драстичен скок на избирателната активност е отчетен в община Белица. Докато на първия тур до урните отидоха едва около 7 на сто от избирателите, на балотажа гласуваха близо 40%.

Данните от изборните протоколи в общината показват сериозна промяна в избирателното поведение спрямо предходната седмица. В село Бабяк, което е родното място на кмета Радослав Ревански, от общо 348 гласували 337 души са подкрепили кандидатпрезидентската двойка на Андрей Гюров, докато за Илияна Йотова са подадени едва 10 гласа.

При обработени 99,68% от протоколите: Йотова и Вълчев печелят изборите

Още по-голяма е разликата в село Лютово. На първия тур там гласа си дадоха само двама души, докато на балотажа до урните отидоха над 100 избиратели. От тях 97 са гласували за Андрей Гюров.

Категоричната преднина за Гюров в селата обаче не се повтаря в самия град Белица. Предварителните резултати показват, че в общинския център победител е Илияна Йотова.

Местните жители също потвърждават значително по-високия интерес към вота в сравнение с първия тур, като отбелязват, че след събитията от изминалата седмица до урните са отишли стотици хора.

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