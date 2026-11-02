Във Варна секцията, в която гласуват най-много незрящи, се оказа без тактилни шаблони. Причината е, че има машина, а според инструкциите на ЦИК това изключва възможността за хартиен вот. Така хората със зрителни проблеми отново трябваше да разчитат на придружител, за да успеят да гласуват.

В същото време Варна е една от областите, получили най-много тактилни шаблони като част от експерименталното им въвеждане с цел запазване тайната на вота на хората с увредено зрение.

Секцията в „Дома на културата на слепите” е в близост до общежития, в които живеят част от незрящите в града. Дотук обаче идват хора с нарушено зрение от всички квартали.

„Доста голяма част от незрящите са пренасочени при нас”, обясни заместник-председателят на СИК Борис Банчев.

А гласуването става само по един начин - машинно. За дошлите с придружител това отнема по-кратко време, но за Сияна борбата с машината продължи близо 15 минути.

„Невинаги човек може да има със себе си придружител или асистент”, казва Сияна.

„Имаше и такива избиратели миналата седмица, които не бяха с придружител и се налагаше по някакъв начин да им асистираме”, обясни Борис Банчев.

Друг избирател - Богдана, разчита на съпруга си, но признава, че се е случвало да моли и съседи. „Гласът трябва да е тайна. Как може да си сигурен, че ако си хванал някой познат, той ще гласува за това, което ти си посочил”, казва Богдана.

Според промяна в Изборния кодекс от август тази година незрящите могат да гласуват лично и тайно, както всички български граждани по конституция, чрез тактилни шаблони, в които сами да оградят избора си. Става дума за картонен шаблон с обозначения на Брайлово писмо, което се прикрепя към бюлетината.

„Доколкото разбрах тези шаблони се използват само в някои секции в София“, казва Гергана.

80 такива шаблона има и във Варна.

„Ние не сме получили, тъй като не сме изпитали затруднения с машината - работи си безотказно”, каза Борис Банчев.

От Районната избирателна комисия обясниха, че следват инструкциите на ЦИК, а именно - в секция с машинно гласуване не може да се поиска хартиена бюлетина само заради използването на тактилен шаблон. Той се осигурява само в секции, организирани с хартиен вот, или там, където машината блокира и се премине на хартия за всички избиратели. Бившият омбудсман на хората с увреждания във Варна има свое обяснение.

„Шаблоните не стигнаха до нас, защото се изисква обучение. Просто не беше проведено обучение“, смята Веселина Стоилова.

По данни от РИК-Варна шаблоните са пристигнали на 23 октомври - по-малко от два дни преди първия тур. Незрящите във Варна обаче на практика се оказаха без участие в експерименталното тестване.