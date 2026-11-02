Факторите, които определиха победителя в изборите за президент, са много. Важно беше какво се случи между двата тура откъм подкрепа от политическите лидери. От една страна, „Възраждане” и „Величие” подкрепиха Илияна Йотова, от друга Бойко Борисов застана зад Андрей Гюров. Втората подкрепа обаче мобилизира електората на Йотова и илюстрира това, което Румен Радев каза, за "нова сглобка". Това каза журналистът Ружа Райчева в ефира на „Здравей, България”.

Тя допълни, че мобилизацията на ДПС, за която се е говорило, се е случила, но не в очакваната степен. Райчева допълни, че дебатът между Йотова и Гюров също е оказал влияние върху резултата.

Финансистът Левон Хампарцумян смята, че истинските избори са там, където има много хора – в градовете. В провинцията има „състезание на клиентелистки кръгове”, допълни той.

Пиар експертът Диана Дамянова каза, че решението Гюров да влезе в дебат с Йотова не е било правилно, тъй като не е бил готов. Според нея „да отидеш и да те бият 7:1 е много по-лошо от това да се скриеш от дебат”. Тя е на мнение, че това е мотивирало вота за Йотова.

Според Дамянова негативно влияние върху гласуването за Гюров е включването на „летящи елфи” в кампанията. „Тази мръсна кампания, която се разиграваше през цялото време, постигна мобилизиране на ядрото на Йотова”, допълни още тя. Пиар експертът също така каза, че Андрей Гюров и Георги Кандев не са имали политическо послание, освен „долу Путин", което е от 2022 г. насам”. „Виждат, че грешат и продължават да правят грешки”, допълни тя.

Дамянова също така каза, че на тези избори Радев си е върнал част от избирателите, които са били разочаровани през последните месеци.

Любопитните моменти от предизборната кампания отвъд политическите сблъсъци (ВИДЕО)

Хампарцумян смята, че популярността на Радев спада, въпросът е „какъв е наклонът на кривата”, която отчита това. По думите му в чуждите медии пише, че „русофилите са победили”.

Райчева смята, че по време на кампанията и особено преди втория тур „липсваше враг на Йотова”. Тя допълни, че в социалните мрежи се е наблюдавало следното явления – „ПП-ДБ се превърнаха в това, срещу което се борят – да стигнат на много ниски методи на унижение на хората, с които не са съгласни”. По думите ѝ западните издания отразяват победата на Йотова по този начин, защото „смяната е много рязка от това, което имахме досега, а именно - йесмени”. Тя е на мнение, че новата власт продължава да участва активно във всички съюзи, но има собствена гледна точка.

Хампарцумян каза, че в София е съсредоточена около 60% от българската икономика и е ясно как гласуват хората в столицата. Той смята, че те не бива да бъдат пренебрегвани и имат достатъчно интелект, „за да се научат”.

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Редактор: Цветина Петрова