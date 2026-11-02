Снимка: NOVA, архив
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Как експертите разчетоха победата на Йотова и Вълчев
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От мотокари и фитнес до песни и танци: Най-забавните моменти от президентската кампания
В социалните мрежи кандидатите демонстрираха и неподозирани таланти
Президентската кампания се превърна в ожесточена словесна битка, но истинският двубой се разигра в социалните мрежи. Там кандидатите демонстрираха не само политически умения, но и неподозирани таланти.
Най-любопитните моменти от надпреварата гледайте във видеото.
При обработени 99.95% от протоколите: Йотова и Вълчев печелят изборите
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