Президентската кампания се превърна в ожесточена словесна битка, но истинският двубой се разигра в социалните мрежи. Там кандидатите демонстрираха не само политически умения, но и неподозирани таланти.

Най-любопитните моменти от надпреварата гледайте във видеото.

При обработени 99.95% от протоколите: Йотова и Вълчев печелят изборите