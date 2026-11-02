В социалните мрежи кандидатите демонстрираха и неподозирани таланти

Президентската кампания се превърна в ожесточена словесна битка, но истинският двубой се разигра в социалните мрежи. Там кандидатите демонстрираха не само политически умения, но и неподозирани таланти.

Най-любопитните моменти от надпреварата гледайте във видеото.

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