Андрей Гюров е категоричният победител на втория тур на президентските избори сред гласувалите в Турция. Той печели 57,4 на сто от вота (общо 5905 гласа). Опонентката му Илияна Йотова събра 40,9% от подкрепата на сънародниците ни в южната ни съседка (4221 гласа). Това показват окончателните данни на ЦИК при 100% обработени протоколи в 78-те секции в страната.

Вотът в Турция бележи пълен обрат между двата тура. Докато преди седмица победител сред гласувалите изселници беше Илияна Йотова, на балотажа първото място убедително заема Андрей Гюров.

Общият брой на действителните гласове в Турция достигна 10 280, което представлява ръст от около 37% в сравнение с първия тур, когато до урните отидоха около 7500 души.

Тези резултати обаче нямат нищо общо с президентските избори преди пет години. За сравнение, тогава само на първия тур за кандидата Мустафа Карадайъ в Турция бяха подадени близо 90 000 гласа.

При обработени 99.95% от протоколите: Йотова и Вълчев печелят изборите

Прогнозите за масирана партийна мобилизация не са се оправдали напълно. Проучванията на терен сред изселниците показват, че симпатизантите на Ахмед Доган в Турция са гласували предимно за Йотова, докато подкрепящите Делян Пеевски са дали гласа си за Гюров.

Любопитен детайл от изборния ден е, че за повишаването на активността съществена роля изиграха и пътуващи българи. В генералното консулство в Одрин избирателната активност беше сериозно вдигната от сънародници, дошли за традиционния неделен пазар в града. В дипломатическото ни представителство в Истанбул пък масово са гласували българи, включили се в провелия се вчера Истанбулски маратон.

Въпреки по-високия резултат спрямо първия тур, липсата на предизборна кампания в Турция и дефицитът на информация останаха основната причина пред секциите да няма някогашните опашки. Изселниците споделиха, че не е имало съобщения от организациите им, а част от хората решили да гласуват едва на балотажа заради директния сблъсък между двама претенденти. Гласувалите заявиха, че очакват от бъдещия президент силен международен авторитет, контрол върху институциите и свобода за гражданите и бизнеса в България.

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