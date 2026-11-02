"Репортери без граници" добавиха президента на САЩ Доналд Тръмп в тазгодишното издание на списъка си с "Хищници, посегнали на свободата на печата" (Press Freedom Predators 2026). Международната неправителствена организация обвини американския лидер, че откакто е започнал вторият му мандат в Белия дом, той е ожесточил още повече кампанията си срещу медиите.

"Репортери без граници" посочиха, че Тръмп умишлено използва властта си срещу медии, чието отразяване той не харесва.

САЩ се свлякоха до 64-то място от общо 180 страни в глобалния Индекс на "Репортери без граници" за свободата на печата.

Освен Тръмп в списъка са още лидери като руският президент Владимир Путин и китайският Си Цзинпин. Списъкът бе публикуван днес по случай признатия от ООН Международен ден за борба срещу безнаказаността на престъпленията срещу журналистите.

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В тазгодишното му издание присъстват още 33 лица и организации, които според "Репортери без граници" умишлено подкопават независимата журналистика.

Новодобавен в него е и египетският президент Абдел Фатах ас Сиси, когото "Репортери без граници" обвиняват, че закрива независими медии и хвърля журналисти в затвора. Сред другите по-интересни фигури и структури, които са посочени в списъка, са израелската армия, Китайската комунистическа партия и организирани престъпни групи в Мексико.

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Френският медиен магнат Венсан Болор и технологичният предприемач и милиардер Илон Мъск също са включени.

Технологични гиганти от САЩ като "Алфабет" и "Мета" присъстват в списъка заради господството си на пазара на цифрови реклами, което според "Репортери без граници" поставя медиите под икономически натиск.

Публикуван на различни интервали от 2001 г., този списък не е изчерпателен, а има за цел да осветли лицата и организациите, които тежко ограничават свободата на печата.

Редактор: Ивета Костадинова