Свободата на словото по света продължава да се влошава и е достигнала най-ниското си ниво от четвърт век насам. Това показва новият Световен индекс за свобода на пресата на "Репортери без граници" за 2026 г., който отчита спад в показателите на 100 от общо 180 държави. За първи път в историята на класацията повече от половината страни попадат в категориите „трудна“ или „много лоша“ среда за журналистика.

На този фон България заема 71-во място. Това е спад с една позиция спрямо миналата година. Страната ни е определена като „проблематична“ по отношение на медийната свобода, а оценката ѝ остава нестабилна. В доклада се подчертава, че малкото независими медии у нас са под постоянен натиск, а журналистите често са обект на т.нар. „дела-шамари“ (съдебни процеси, използвани за сплашване и заглушаване на критични гласове). Подобни практики се наблюдават и в Индонезия, Сингапур и Франция.

Радио "Свободна Европа" спря излъчване в Унгария

Анализът на организацията очертава няколко структурни слабости в българската медийна среда. Сред тях са силната зависимост от рекламни приходи, както и непрозрачното разпределение на публични и европейски средства към медиите.

Докладът акцентира и върху сигурността на журналистите в България. Заплахите, натискът и дори физическите нападения остават сериозен проблем. Разследващи журналисти, работещи по теми като корупция и организирана престъпност, са сред най-уязвимите.

Глобалната картина, представена от "Репортери без граници", показва тревожна тенденция: натискът върху медиите вече не е само чрез репресии и насилие, а все по-често чрез законодателство, икономически зависимости и политическо влияние. Дори в демократични държави се наблюдава ограничаване на достъпа до информация под предлог за национална сигурност. В Европа страните остават водещи в класацията като примери за прозрачност. Междувременно региони като Близкия изток и Северна Африка са определени като най-опасни за журналистиката.

"Репортери без граници" открили нов софтуер, шпиониращ журналисти

В челото на класацията отново са северноевропейските държави Норвегия, Нидерландия и Естония, докато на дъното остават Еритрея, Северна Корея и Китай.

Редактор: Ралица Атанасова