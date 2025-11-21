Унгарската редакция на радио „Свободна Европа“ спря работа от полунощ по разпореждане на американската Агенция за глобалните медии. Това се случва, след като премиерът Виктор Орбан отправи искане по въпроса към президента Доналд Тръмп.

От редакцията на „Свободна Европа“ заявяват, че са се стремили към независима журналистика, а съдържанието им остава достъпно онлайн.

Според международна неправителствена организация „Репортери без граници“ Унгария е на 68-о място по свобода на медиите за 2025 година – една от най-ниските позиции в страните от ЕС, като независимите журналисти са подложени на силен политически и икономически натиск. В Европейския съюз единствено България, Кипър и Гърция са по-ниско поставени в тази класация.

Редактор: Цветина Петрова