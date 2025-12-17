Медийната организация „Репортери без граници“ (RSF) съобщи, че е открила нов софтуер, използван от службите за сигурност в Беларус, който шпионира журналисти.

Съществуването на шпионския софтуер, наречен „ResidentBat“, е било „неизвестно досега“ и е било открито тази година в мобилния телефон на журналист, който е трябвало да отключи и да предаде устройството си на агенти на беларуското КГБ по време на разпит.

За разлика от други инструменти за наблюдение, които могат да заразят телефони от разстояние, като израелския софтуер Pegasus, ResidentBat трябва да се инсталира ръчно на устройството.

След като бъде инсталиран, той позволява достъп до телефонни разговори, записи, екранни снимки, текстове и съобщения от криптирани приложения, както и до локално запазени файлове, заяви RSF, цитирана от АФП.

„Чрез внедряването на технологии за наблюдение като ResidentBat, беларуската държава следва целенасочена стратегия за репресии срещу независимата журналистика“, каза Антуан Бернар, ръководител на отдела за застъпничество и помощ на RSF.

По съображения за сигурност RSF не разкри самоличността на журналиста, който е бил задържан за разпит от КГБ.

Няколко дни по-късно антивирусният софтуер е сигнализирал за подозрителни компоненти на устройството, което е накарало журналиста да се свърже с ИТ специалисти от неправителствена организация за цифрова сигурност, които са извършили криминалистичен анализ.

Възстановените данни показаха, че софтуерът е бил използван за първи път на телефона по време на разпита на журналиста.

Разследващите стигнаха до заключението, че ResidentBat вероятно е бил използван от беларуското КГБ поне от март 2021 г., но все още не е ясно кой е създал софтуера.

Според RSF независимата журналистика е „силно потискана“ в Беларус, като журналистите са подложени на цензура, заплахи, насилие и произволни арести.

Около 30 журналисти в момента са в затвора в страната – един от най-високите бройки в света.

„Изглежда, че има нарастваща тенденция към наблюдение на гражданското общество“, се казва в доклада на RSF, който призовава за международна забрана на тази технология.

През септември Citizen Lab на Университета в Торонто откри, че шпионският софтуер FlexiSPY е бил инсталиран на телефоните на двама кенийски режисьори след ареста им през май.

Редактор: Ралица Атанасова