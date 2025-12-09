Заслужена награда за млад журналист получи репортера на „Здравей, България“ Татяна Йорданова. Признанието идва от Антикорупционния фонд на годишните награди за журналистика срещу корупцията. Журито отличи редица разследвания в рубриката „Високо напрежение“, в които Татяна Йорданова показа системни проблеми и пропуски на институциите в страната ни.

„Благодаря за наградата и много благодаря на екипа на „Здравей, България“, който дава глас на смислените теми. Хората трябва да знаят, че когато започнеш да работиш тази професия, това е сякаш се съгласяваш да строиш пясъчни кули всеки ден. Идва следващият ден и той зарива всичко, което си направил преди това. Идват нови теми и проблеми. Но благодарение на награди като тази от Антикорупционния фонд знаем, че има смисъл“, каза Татяна Йорданова.

Редактор: Райна Аврамова