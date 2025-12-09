-
Заслужената награда репортерът получи за разследванията си в рубриката „Високо напрежение“
Заслужена награда за млад журналист получи репортера на „Здравей, България“ Татяна Йорданова. Признанието идва от Антикорупционния фонд на годишните награди за журналистика срещу корупцията. Журито отличи редица разследвания в рубриката „Високо напрежение“, в които Татяна Йорданова показа системни проблеми и пропуски на институциите в страната ни.
„Благодаря за наградата и много благодаря на екипа на „Здравей, България“, който дава глас на смислените теми. Хората трябва да знаят, че когато започнеш да работиш тази професия, това е сякаш се съгласяваш да строиш пясъчни кули всеки ден. Идва следващият ден и той зарива всичко, което си направил преди това. Идват нови теми и проблеми. Но благодарение на награди като тази от Антикорупционния фонд знаем, че има смисъл“, каза Татяна Йорданова.Редактор: Райна Аврамова
