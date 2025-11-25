-
Мощни експлозии разтърсиха Киев, има загинали и ранени
-
Белгия одобри бюджета за 2026 г., въпреки националната стачка
-
Жертви и ранени при масирана руска атака с дронове срещу Харков
-
Отнеха децата на италианско семейство, живяло с години в изоставена постройка в гората
-
Референдум: Мнозинството словенци - против асистираното прекратяване на живота
-
„Възможният” бюджет: Ще има ли промени по спорните пера (ОБЗОР)
По думите на журналиста омразата към българите се усеща по улиците
След като журналистът Владимир Перев съобщи, че е бил нападнат в северномакедонската столица Скопие, в ефира на "Здравей, България" той изказа предположение, че е било умишлена провокация. 80-годишният българин разказа, че инцидентът е станал в магазин, докато чакал на опашка, мъж го е ударил в лицето и му е счупил очилата.
"Счупено ми беше стъклото на очилата, нападателят искаше да ми ги свали от главата, имаше и опит да бъда ударен. Беше упражнена вербална агресия от напълно непознат. Мъжът каза "ще ви стреляме българите, заминавайте си за България" и призова да не споменаваме и да не се идентифицираме с македонците, изказа думи на много примитивно ниво. Нападателят беше около 40-годишен, по-тежък от мен, но аз опитах да окажа съпротива. Тогава той започна да говори, че съм го нападнал и съм проявил агресия срещу него. Затова аз се усъмних, че е поръчка или инсценирано деяние, провокация. Да намерят кой е и да го заведат в националната телевизия, светът да разбере какво мислят северномакедонците и каква е политиката им", призова Перев.
Нападнаха журналиста Владимир Перев в Скопие
МВнР категорично осъди "поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония".
"Външното министерство опитва да разреши проблема между двете страни. Омразата вече се вижда във всяка крачка, в заведения, на улиците, случаите на агресия са много. България трябва да се пребори, да намери решение и да направи програма за действие в бъдеще", смята Перев.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни