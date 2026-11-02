Андрей Гюров спечели втория тур на президентските избори сред българската общност във Великобритания с близо 49 на сто от гласовете. Втора с минимална разлика остава Илияна Йотова, която събира 47% от вота на сънародниците ни.

Резултатите показват драматична промяна в динамиката между двата тура. Докато Андрей Гюров успява да увеличи подкрепата си с около 7%, при Илияна Йотова е отчетен впечатляващ скок от цели 25 на сто. Анализът на протоколите сочи, че това се дължи предимно на избирателите, гласували на първия тур за „Възраждане” и „Величие”, чийто вот на балотажа е прелял към нея. Тази тенденция се забелязва най-отчетливо в секциите в северните квартали на Лондон като Баркинг и Палмърс Грийн, където Йотова води убедително.

Андрей Гюров печели балотажа в Турция

Общо над 16 400 българи гласуваха на Острова на балотажа. Въпреки че активността е по-висока спрямо първия тур, тя остава под регистрираните 23 000 гласа на изборите през април.

В последните часове на изборния ден пред българското посолство в Лондон се образуваха големи опашки, предимно от млади хора. Сред гласуващите беше забелязан и актьорът Юлиан Костов, който сподели, че българите зад граница трябва да са активни и отговорни, когато се решава бъдещето на родината.

Българските избори намериха отзвук и в авторитетното британско бизнес издание „Файненшъл таймс”. В свой коментар медията отбелязва, че изборът на Илияна Йотова би могъл да затвърди по-приятелската позиция на България спрямо Кремъл в момент, в който ударите на Москва в Украйна достигат близо до бреговете на страната ни.

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