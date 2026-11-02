Николай Неделчев е бивш футболист, волейболист и страстен фен на спорта. Той е баща на 8-месечно момиченце, съпруг, уникален имитатор и повелител на хумора в социалните мрежи. Работи в маркетинг агенция, а неговата мания за заснемане на забавни видеа вбесява половинката му, тъй като всички задължения вкъщи остават на заден план.

С Николай ни среща Василена Гръбчева в рубриката „Новите известни”.