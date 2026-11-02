-
Джакпотът в американската лотария надвиши 793 млн. долара
-
Без нови схеми за купуване на гласове, отчетоха от МВР
-
Димитър Коцев: Обществената памет ни предпазва да не повтаряме грешките на миналото
-
Будителите на новото време: Хората, които променят съдби с образование, знание и доброта
-
В сърцето на София се крият домовете на будителите, разказа изследователят Виктор Топалов
-
Съвети от BRI4KA: Как да подготвим колата си за зимата и как да реагираме при аквапланинг?
Историята на Николай Неделчев
Николай Неделчев е бивш футболист, волейболист и страстен фен на спорта. Той е баща на 8-месечно момиченце, съпруг, уникален имитатор и повелител на хумора в социалните мрежи. Работи в маркетинг агенция, а неговата мания за заснемане на забавни видеа вбесява половинката му, тъй като всички задължения вкъщи остават на заден план.
С Николай ни среща Василена Гръбчева в рубриката „Новите известни”.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни