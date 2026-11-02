Илияна Йотова печели изборите за президент с близо 1 милион и 100 хиляди души, сочат данните на ЦИК.

„Причините, поради които се отчита ниска избирателна активност, не са се променили от предходни избори насам”, каза социологът от „Мяра” Яница Петкова в ефира на „Твоят ден”. Тя смята, че една от тях е, че е имало две политически сили, които не са участвали в изборите. Друга причина е, че вотът за президент във времето е между парламентарните и предстоящите за местна власт.

Социологът от „Тренд” Евелина Славкова смята, че отсъствието на ГЕРБ и на ДПС от изборите е оказало влияние върху активността на вота. По думите ѝ протестният вот на хората „се е излял през април”. Славкова беше категорична, че по време на предизборната кампания всяка от страните е говорила на своя електорат и не е успяла през послания да достигне до мълчаливото мнозинство.

При обработени 99.95% от протоколите: Йотова и Вълчев печелят изборите

Славкова коментира данните на „Тренд”. А те сочат, че хората, които са гласували през април за „Прогресивна България”, а именно 34%, от тях сега 87% са гласували за Илияна Йотова, а 10,8% - за Андрей Гюров.

По отношение на гласувалите на последните избори за ГЕРБ-СДС - 77% от тях сега са подкрепили Гюров-Кандев.

По отношение на ДПС – 70% от гласувалите през април са подкрепили Андрей Гюров.

За "Величие" и "Възржадане" Славкова каза, че има мобилизация на избирателите в подкрепа на Йотова-Вълчев.

Петкова представи данните на „Мяра”, които сочат, че при кандидатпрезидентската двойка Йотова-Вълчев близо 55% от вота идва от гласоподаватели, които на предходните избори са гласували за „Прогресивна България”, 1/10 е от „Възраждане”, 8 на сто е от БСП.

Вотът за Гюров-Кандев идва от: 45% от избирателите на „Продължаваме Промяната” и „Демократична България”, 10% от „Прогресивна България”, 19% от ГЕРБ, 5% от ДПС.

Петкова обобщи, че Гюров-Кандев са успели да съберат вот от повече политически сили с десен профил. А Йотова-Вълчев - предимно от една политическа сила - "Прогресивна България", но и от "Възржадане".

И двете кандидатпрезидентски двойки са събрали почти по равно гласове на хора, които на първи тур не са гласували.

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Редактор: Цветина Петрова