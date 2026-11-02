ЦИК публикува разбивката на резултатите от президентския вот по области при 99,95% обработени протоколи (по сумарни данни). Вижте как гласуваха жителите на отделните населени места у нас на балотажа в неделя.

БЛАГОЕВГРАД

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 61.301%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 36.065%

БУРГАС

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 62.753%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 34.017%

При обработени 100% от протоколите: Йотова и Вълчев печелят изборите

ВАРНА

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 60.677%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 36.027%

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 69.354%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 27.679%

ВИДИН

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 65.242%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 31.642%

ВРАЦА

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 72.412%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 24.621%

ГАБРОВО

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 63.568%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 33.019%

ДОБРИЧ

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 71.820%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 25.319%

Приключи гласуването в чужбина, последни затвориха секциите в САЩ и Канада

КЪРДЖАЛИ

Андрей Гюров и Георги Кандев - 58.467%

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 38.710%

КЮСТЕНДИЛ

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 63.958%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 32.476%

ЛОВЕЧ

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 65.075%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 32.038%

МОНТАНА

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 72.856%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 23.997%

ПАЗАРДЖИК

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 67.299%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 29.844%

ПЕРНИК

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 65.541%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 30.745%

ПЛЕВЕН

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 68.441%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 28.730%

ПЛОВДИВ ГРАД

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 52.051%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 44.965%

От мотокари и фитнес до песни и танци: Най-забавните моменти от президентската кампания

ПЛОВДИВ ОБЛАСТ

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 66.397%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 30.732%

РАЗГРАД

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 60.246%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 36.158%

РУСЕ

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 65.709%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 31.106%

СИЛИСТРА

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 67.463%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 29.357%

СЛИВЕН

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 68.973%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 27.977%

СМОЛЯН

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 68.755%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 27.938%

СОФИЯ 23 ИР

Андрей Гюров и Георги Кандев - 59.882%

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 37.593%

СОФИЯ 24 ИР

Андрей Гюров и Георги Кандев - 56.195%

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 41.034%

СОФИЯ 25 ИР

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 50.195%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 46.509%

СОФИЯ ОБЛАСТ

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 65.175%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 31.318%

СТАРА ЗАГОРА

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 67.010%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 30.042%

ТЪРГОВИЩЕ

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 59.523%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 37.144%

ХАСКОВО

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 70.594%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 26.912%

ШУМЕН

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 57.507%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 39.493%

ЯМБОЛ

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 71.107%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 26.004%

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Редактор: Маргарита Стоянчева