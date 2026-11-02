Снимка: iStock
Вижте избирателите от кои населени места гласуваха по-голямо доверие на Йотова и от кои - на Гюров
ЦИК публикува разбивката на резултатите от президентския вот по области при 99,95% обработени протоколи (по сумарни данни). Вижте как гласуваха жителите на отделните населени места у нас на балотажа в неделя.
БЛАГОЕВГРАД
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 61.301%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 36.065%
БУРГАС
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 62.753%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 34.017%
При обработени 100% от протоколите: Йотова и Вълчев печелят изборите
ВАРНА
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 60.677%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 36.027%
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 69.354%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 27.679%
ВИДИН
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 65.242%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 31.642%
ВРАЦА
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 72.412%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 24.621%
ГАБРОВО
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 63.568%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 33.019%
ДОБРИЧ
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 71.820%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 25.319%
Приключи гласуването в чужбина, последни затвориха секциите в САЩ и Канада
КЪРДЖАЛИ
Андрей Гюров и Георги Кандев - 58.467%
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 38.710%
КЮСТЕНДИЛ
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 63.958%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 32.476%
ЛОВЕЧ
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 65.075%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 32.038%
МОНТАНА
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 72.856%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 23.997%
ПАЗАРДЖИК
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 67.299%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 29.844%
ПЕРНИК
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 65.541%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 30.745%
ПЛЕВЕН
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 68.441%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 28.730%
ПЛОВДИВ ГРАД
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 52.051%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 44.965%
От мотокари и фитнес до песни и танци: Най-забавните моменти от президентската кампания
ПЛОВДИВ ОБЛАСТ
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 66.397%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 30.732%
РАЗГРАД
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 60.246%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 36.158%
РУСЕ
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 65.709%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 31.106%
СИЛИСТРА
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 67.463%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 29.357%
СЛИВЕН
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 68.973%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 27.977%
СМОЛЯН
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 68.755%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 27.938%
СОФИЯ 23 ИР
Андрей Гюров и Георги Кандев - 59.882%
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 37.593%
СОФИЯ 24 ИР
Андрей Гюров и Георги Кандев - 56.195%
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 41.034%
СОФИЯ 25 ИР
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 50.195%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 46.509%
СОФИЯ ОБЛАСТ
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 65.175%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 31.318%
СТАРА ЗАГОРА
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 67.010%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 30.042%
ТЪРГОВИЩЕ
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 59.523%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 37.144%
ХАСКОВО
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 70.594%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 26.912%
ШУМЕН
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 57.507%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 39.493%
ЯМБОЛ
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 71.107%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 26.004%
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Маргарита Стоянчева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни