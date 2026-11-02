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Жителите на окръг Тулча получиха предупреждение за тревога през нощта
Румъния вдигна по тревога изтребители F-16 и военен хеликоптер IAR 330 Puma SOCAT тази нощ заради масирани атаки с дронове срещу украински пристанища по река Дунав, съобщи Министерството на националната отбрана на страната.
От военното ведомство в Букурещ уточниха, че не са регистрирани нарушения на румънското въздушно пространство.
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Заради опасността от падащи отломки в близост до границата, до жителите в северната част на източния румънски окръг Тулча беше изпратено предупредително съобщение чрез националната система за известяване „Ро-Алърт”. Сигналът за повишена готовност е изпратен в 04:11 ч. местно (и българско) време и бил отменен малко повече от час по-късно – в 05:26 ч.
Вдигнатите летателни средства на Военновъздушните сили на Румъния изпълняват бойна служба по охрана на въздушното пространство и са излетели от авиобазите във Фетещ и Къмпия Турзий, за да следят отблизо ситуацията по граничната линия.Редактор: Мария Барабашка
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