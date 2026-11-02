Извънредни прекъсвания на електрозахранването бяха въведени в украинската столица Киев и прилежащия регион по разпореждане на националния електроенергиен системен оператор „Укренерго”. Това съобщи най-големият частен енергиен доставчик в страната – ДТЕК.

Мярката се налага заради необходимостта от спешно балансиране на енергийната система след новата вълна от руски удари срещу критичната инфраструктура.

Загинали и ранени след руски удар по перон на гара в Украйна, докато влак се готвел да потегли

Вчера украинският президент Володимир Зеленски обяви, че стотици хиляди граждани са останали на тъмно в областите Виницка, Днепропетровска, Житомирска и Хмелницка. Поражения бяха нанесени на редица ключови подстанции, трансформатори и далекопроводи, което доведе до сериозен дефицит в електропреносната мрежа на Украйна.

Редактор: Мария Барабашка