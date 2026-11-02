Режисьорът Майкъл Ман е бил откаран по спешност в болница, след като случайно се прострелял на стрелбище. Инцидентът с 83-годишния кинотворец станал на 31 октомври на стрелбище в Лос Анджелис.

83-годишният Ман получил повърхностна рана на крака, след като оръжието му е произвело случаен изстрел, докато било в кобура, уточни говорителят на режисьора на криминални класики като „Жега“ и „Съучастникът“.

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Ман е опитен стрелец и практикува тази дейност от десетилетия. Той продължава да бъде изключително активен в Холивуд. Наскоро режисира филма „Ферари“ с Адам Драйвър, а в момента подготвя продължение на „Жега“, чиито снимки се очаква да започнат в началото на следващата година.

Редактор: Ивета Костадинова