Американският режисьор Уди Алън започна този месец снимките на новата си комедия в Мадрид. Това е 51-вият пълнометражен филм на 90-годишния кинотворец, а испанската столица се надява продукцията да подпомогне амбициите ѝ да се превърне в световен филмов център.

В сряда десетки любопитни хора се събраха в оживения център на града, за да зърнат режисьора по улиците, затворени за снимките.

„Винаги съм смятал Мадрид за много елегантен и красив град, напълно подходящ за дипломатическата атмосфера, която исках да създам в историята“, каза Алън на пресконференция в началото на октомври.

#DePaís Woody Allen filma su nueva película en las calles de Madrid El largometraje, cuyo título deberá incluir obligatoriamente la palabra «Madrid», generará cerca de 1,200 empleos directos y unos 2,300 indirectos. https://t.co/iWLPYQR1jV — Diario El Salvador (@elsalvador) October 21, 2026

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Режисьорът на „Ани Хол“, „Манхатън“ и „Полунощ в Париж“, спечелил четири награди „Оскар“ през шестдесетгодишната си кариера, обясни, че европейските градове му изглеждат „екзотични“ със своите „широки булеварди, улици с дървета“ и старинна архитектура. Той ги противопостави на американските градове, особено Ню Йорк, където е заснел много от най-известните си филми.

Алън почти не снима в родината си, след като голяма част от американската киноиндустрия се дистанцира от него заради обвиненията в сексуално посегателство, отправени от осиновената му дъщеря Дилън Фароу. Срещу него не е повдигнато обвинение. От 1997 г. режисьорът е женен за Сун-И Превин, друга осиновена дъщеря на бившата му партньорка Миа Фароу.

За Мадрид привличането на продукцията е възможност да насърчи туризма и инвестициите. Общината и регионалните власти участват във финансирането на филма, чието заглавие задължително трябва да съдържа името на града. Според общината продукцията ще създаде близо 1200 преки и около 2300 косвени работни места.

Редактор: Ивета Костадинова