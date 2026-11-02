Джакпотът в американската лотария Пауърбол надхвърли 793 милиона долара. Това стана след като никой не позна и шестте числа в последното теглене през уикенда. Следващото теглене е тази вечер.

Сумата при изплащане в брой би била около 340 милиона долара. След удръжка на федерален данък от 24%, тази сума ще намалее до около 258 милиона долара.

Късметлия от Добрич спечели джакпот от близо 5,9 млн. евро от тотото

Шансовете за спечелване на джакпота са приблизително едно към 292 милиона.

Редактор: Цвета Лазаркова