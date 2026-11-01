Рекордните близо 500 милиона американци вече гласуваха предварително на предстоящите междинни избори за Конгреса, които ще се проведат на 3 ноември. Това ще бъдат и рекордно скъпи избори с повече пари за реклама – дори повече от тези на президентските.

Парите, цените и икономиката в страната са решаващи за този вот, което не е добра новина за Доналд Тръмп и републиканците. Президентът прекара последните няколко месеца, пътувайки из страната и провеждайки МАГА митинги. Но анализаторите казват, че подкрепата за Тръмп е отслабнала дори сред републиканците. Той има рекордно нисък рейтинг на одобрение в страната. Влияние за това оказва и войната в Иран.

Рейтингът на Тръмп се срина до рекордно ниско ниво преди изборите за Конгреса в САЩ

В същото време цената на бензиноколонките е с 47% повече от миналата година.

Политолози смятат, че е възможно да се стигне до много силна „синя” вълна, която да донесе на демократите победа и в двете камери в американския Конгрес. Решителни са ключовите щати Мичигън, Айова, Тексас, Канзас, Аляска и Мейн.

Тръмп тръгна на предизборна обиколка

Някои от тези щати от години гласуват с републиканците, но сега могат да отнемат мнозинството в камерите на Конгрекса. Такъв беше и случаят с щата Аризона, където само преди две години сенатор Рубен Гайего, който е е от Демократическата партия, обърна резултата.

Ексклузивно за NOVA той коментира: „В момента на хората им е изключително трудно. Не могат да си позволят разходите, не могат да си купят жилище, не могат да започнат собствен бизнес, защото всичко е много скъпо. И когато си в такава ситуация, започваш да търсиш отговори. Републиканската партия не предлага такива. Именно затова мисля, че Демократическата партия може да се представи много добре на тези избори”.

На този фон близо 6000 наши сънародници упражниха правото си на глас в Съединените щати преди седмица. Това е близо 40% по-ниска избирателна активност от обичайната.