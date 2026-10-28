Изненадващо развитие след изборите за президент в Бразилия. Два дни след поражението си на балотажа консервативният сенатор Флавио Болсонаро е избягал в САЩ.

Дотук се стигна след като синът на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро не изпълни заповедта на Върховния федерален съд да предаде паспортите си в рамките на 24 часа. Последва анулиране на личните му документи и забрани да напуска страната.

Анулираха паспортите на загубилия президентските избори в Бразилия Флавио Болсонаро

Бразилски и американски медии съобщиха, че Болсонаро е пристигнал в САЩ през Аржентина. Според аржентинската Национална дирекция по миграцията той е преминал сухопътната граница „с редовни документи за пътуване, без никакви законови пречки”. След това се е качил на частен самолет на компанията Baires Fly S.A. до град Гуаякил в Еквадор, откъдето е отпътувал за САЩ.

Самолетът му е кацнал близо до Маями в щата Флорида. Видео кадри на „АФП Те Ве“ показват как Болсонаро слиза от частен самолет заедно с членове на семейството си, след като вратата на машината се отваря.

Във видео, разпространено в понеделник, загубилият кандидат президент заяви, че ще предаде паспортите си и ще оспори това, което определи като неоправдана мярка. Той отрече да има и каквото и да е „намерение да напуска страната“.

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че одобрява пристигането в САЩ на бразилския сенатор. „Бих го одобрил. Мисля, че са добри хора. Изборите бяха много странни и според мен това беше ужасно”, каза Тръмп пред журналисти във военновъздушната база „Андрюс” в щата Мериленд, след като се завърна от предизборно събитие в Тексас. Американският президент обаче подчерта, че не е подкрепил официално никой от кандидатите на вота в Бразилия, въпреки че в понеделник заяви без доказателства, че изборите са били манипулирани.

45-годишният син на бившия бразилски президент все още не е признал официално поражението си на балотажа в неделя, на който досегашният държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва бе преизбран с 52% (над 64 милиона гласа срещу под 60 милиона за Болсонаро). Флавио обяви, че ще поиска анулиране на резултатите заради предполагаеми нарушения, макар собствената му партия вече да призна победата на Лула.

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Според полицейски източник анулираните документи на сенатора са обикновеният и дипломатическият му паспорт. Освен това документ на италианския парламент разкрива, че от 2023 г. Болсонаро притежава и италианско гражданство.

Срещу него в родината му се водят няколко разследвания за корупция, пране на пари и укриване на данъци, ръководени от съдията от Върховния съд Алешандри де Мораис, когото сенаторът обвинява в пристрастност. Вчера съдът разпореди и ново разследване – за евентуално незаконно чуждестранно финансиране на кампанията му и манипулации в социалните мрежи на компанията Meta.

Новината за заминаването му предизвика смут в Бразилия. Президентът Лула да Силва заяви, че би било „срамно”, ако съперникът му е избягал в САЩ. Изненада изразиха дори от собствения му щаб – координаторът на кампанията сенатор Рожерио Мариньо призна, че не знаят къде се намира той.

Случаят повтаря действията на баща му Жаир Болсонаро, който след загубата си през 2022 г. също замина за САЩ, а в момента изтърпява 27-годишна присъда под домашен арест за опит за преврат. Другият брат – Едуардо Болсонаро, който живее в САЩ и поддържа близки контакти с администрацията на Тръмп, вече обяви публична подкрепа за заминаването на Флавио заради водените срещу него съдебни преследвания.