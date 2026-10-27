Паспортите на загубилия президентските избори в Бразилия кандидат - десния сенатор Флавио Болсонаро, са били анулирани, след като той не е изпълнил разпореждане да ги предаде. Това заяви пред АФП полицейски източник, пожелал анонимност, предава БГНЕС. Няма официални данни Болсонаро да е напуснал страната.

Съобщено беше също, че съдия от Върховния съд на Бразилия е разпоредил да започне разследване за евентуално чуждестранно финансиране на предизборната кампания на Болсонаро, предаде БТА.

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Съдия Флавио Дино споменава и други възможни форми на намеса, като например „манипулации“ в социалните мрежи, в които е замесена компанията „Мета“. Съдията иска разследването да обхване „възможния произход, движение и предназначение на чуждестранни средства“, става ясно от съдебни документи.

Съдията е получил жалби от няколко партии, сред които и тази на президента Лула.

Флавио Дино изисква по-специално от Федералната полиция да установи дали „Рокбридж Нетуърк“ (Rockbridge Network), американска консервативна група, е „участвала в преговори, целящи получаването на финансова подкрепа за президентската кампания на Флавио Болсонаро“.

Екипът на Лула обвини „Мета“ в периода между двата тура на изборите, че ограничава разпространението на съдържанието му в платформите Instagram и Whatsapp.

Редактор: Ина Григорова