Един от най-високопоставените американски генерали е уволнен заради подозрения, че е издавал военни тайни на медиите. Министърът на отбраната Пийт Хегсет отстрани генерал-лейтенант Брет Силвия, който отговаряше за стратегическото планиране на военните операции на САЩ.

Според високопоставен служител генералът се е провалил три пъти на детектор на лъжата при проверки за изтичане на секретна информация. Обвиненията официално все още не са доказани в съда, а част от колегите му в Пентагона оспорват твърденията срещу него.

Главният военен стратег на САЩ е бил отстранен от поста му

Случаят е част от мащабна кампания срещу изтичането на секретни данни. Президентът Доналд Тръмп предупреди, че отговорните за течовете ще имат сериозни проблеми.

Редактор: Мария Барабашка