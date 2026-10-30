Снимка: Стопкадър
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Брет Силвия е заподозрян в изтичане на военни тайни към медиите, но твърденията не са доказани
Един от най-високопоставените американски генерали е уволнен заради подозрения, че е издавал военни тайни на медиите. Министърът на отбраната Пийт Хегсет отстрани генерал-лейтенант Брет Силвия, който отговаряше за стратегическото планиране на военните операции на САЩ.
Според високопоставен служител генералът се е провалил три пъти на детектор на лъжата при проверки за изтичане на секретна информация. Обвиненията официално все още не са доказани в съда, а част от колегите му в Пентагона оспорват твърденията срещу него.
Главният военен стратег на САЩ е бил отстранен от поста му
Случаят е част от мащабна кампания срещу изтичането на секретни данни. Президентът Доналд Тръмп предупреди, че отговорните за течовете ще имат сериозни проблеми.Редактор: Мария Барабашка
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