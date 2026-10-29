Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е отстранил най-високопоставения служител на Пентагона, отговарящ за стратегическото планиране. Това съобщава CNN, като се позовава на свой източник.

Тази стъпка идва на фона на обмисляните от президента на САЩ Доналд Тръмп нови удари срещу Иран.

Генерал-лейтенант Брет Силвия, който заемаше поста директор по стратегията, плановете и политиката в Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, напуска длъжността внезапно. Това потвърди говорител на председателя на комитета генерал Дан Кейн. Не са посочени причините за отстраняването на Силвия. Все още не е ясно и кой ще поеме отговорностите му.

Hegseth fires top Pentagon war planner Brett Sylvia in latest military shake-up https://t.co/7BdP3gbzVq https://t.co/pwhYOghJs6 — New York Post (@nypost) October 29, 2026

Отстраняването на Брет Силвия е поредният случай на напускане на висш военен от Пентагона по време на управлението на Тръмп и след встъпването на Хегсет в длъжност. Министърът предприе мащабни съкращения сред висшето военно ръководство на САЩ.

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Брет Силвия, който преди това е командвал 101-ва въздушнодесантна дивизия на Сухопътните войски на САЩ, е бил номиниран за поста от бившия министър на отбраната Лойд Остин в края на мандата на администрацията на Джо Байдън.

В сряда биографията на Силвия беше премахната от сайта на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ. „Председателят, Обединеният комитет на началник-щабовете и Обединените въоръжени сили изразяват най-дълбоката си благодарност към генерал-лейтенант Брет Силвия и семейството му за 32-годишната му достойна служба в полза на нашата страна. Пожелаваме на него и семейството му всичко най-добро в следващия етап от живота им и в новите възможности, които ги очакват“, заяви говорител на Обединения комитет на началник-щабовете.

Редактор: Ивета Костадинова