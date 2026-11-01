Председателят на Народното събрание Михаела Доцова призова българите да гласуват на балотажа за президент и вицепрезидент. В публикация във Facebook по случай Деня на народните будители тя подчерта, че просветителите са се борили не само за знание, но и за правото на избор.

„Днес ние можем и трябва да гласуваме. Имаме възможност да изберем президент с държавническо отношение“, написа Доцова.

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Тя посочи, че нейният избор е свързан с „последователността, опита и държавността“.

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Редактор: Ралица Атанасова