Гласувах за това президентската институция да продължи да бъде стожер на държавност, на национална идентичност и на обществената воля за справедливост. Гласувах за това президентската институция да продължи да бъде изразител на гласа на българските граждани, въпреки рокадите в политическата конюнктура и да продължава да чертае европейския път на България, но не базиран на лозунги и пози, а с опит, знания и увереност. Това каза премиерът Румен Румен, след като упражни правото си на глас.

Той изрази надежда, че хората ще излязат да гласуват.

Илияна Йотова гласува за силна България и за президент на мира

Радев каза, че и на първия, и на втория тур се е случила „една изключително недостойна, кална и компроматна кампания”. Той изрази надежда, че на следващите избори няма да бъдем толерантни към "сайтове, политици, партии, които непрекъснато бълват компромати”. Министър-председателят беше категоричен, че така не може да продължи политическият диалог, тъй като идват и местните избори.

Радев увери, че бюджетът за следващата година ще бъде внесен идните дни. „Полагаме огромни усилия да спасим публичните финанси след поразиите на Асен Василев. А това не е лесно”, категоричен беше той.

ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петрова