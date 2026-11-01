„През последните часове имаме голяма активност по отношение на купуването на гласове. Имаме много сигнали от наши местни организации в областите Ловеч, Добрич, Стара Загора и Бургас. Те са за бизнесмени и за лица, свързани с управляващите, които оказват натиск и се опитват да правят контролиран вот. Подаваме сигналите към платформата „Ти броиш” и се надяваме полицията да не действа спрямо волята на управляващите, а да пресече всички опити за купуване на гласове така, както беше при служебното правителство”. Това заяви съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев.

Той поздрави българите за Деня на будителите. „Най-добрият начин да ги почетем е да бъдем будни граждани и днес без страх и притеснение всички да излязат и да гласуват спрямо собствените си убеждения”, призова Мирчев.

Съпредседателят на ДБ каза, че е гласувал „за свободна, европейска и демократична България, за президент, който не се притеснява да постави на първо място националните интереси, не изпълнява волята на диктатори, не се снишава и който има куража да нарече нещата с истинските им имена”.

ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ина Григорова