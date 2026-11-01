Спокойно и без организационни проблеми започна вторият тур на президентските избори за сънародниците ни в Италия. Секцията в Рим отвори врати точно в 07:00 ч. местно време, като в първите два часа гласуването вървеше при слаб интерес и до урните отидоха едва трима души, призна членът на СИК Иван Костов.

От комисията очакват избирателната активност постепенно да се повиши около 10:00 ч. и в следобедните часове.

Изборният ден в Турция започна при слаба активност

По думите на Костов българската общност на Апенините следи отблизо политическите процеси в родината и очаква с голямо вълнение избора на седмия президент на страната. „За нас е изключително важно да бъде избран достоен президент, с когото да се гордеем и който да ни представлява по най-добрия начин както в България, така и в Европа и пред света. Живеейки в Италия, виждаме разликата – бих искал българските политици да бъдат по-културни, да се държат по-добре с обикновения гражданин и да показват респект, какъвто виждаме от италианските управници”, коментира Костов. Той допълни, че годините на политическа нестабилност у нас са се отразили негативно и върху двустранните взаимоотношения между София и Рим.

Запитан какво е посланието му към бъдещия държавен глава, членът на СИК в Рим призова за край на разделението в обществото: „Бих му казал да бъде достоен президент на цялата нация, да обедини българския народ и да не бъде разединител. За нас зад граница е от ключово значение България да има истински обединител”.

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Редактор: Мария Барабашка