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Само седем от общо 54 души са гласували в началото на изборния ден
В деня, в който България избира своя държавен глава, едно малко село в Старозагорско също привлече вниманието с необичайното си име - Държава. Местните жители посрещат с прясна баница и мекици, но и с надежда, че някой ден президентът ще посети населеното място.
В началото на изборния ден от общо 54 души с право на глас седем вече бяха упражнили своя вот.
ЦИК следи как протича изборният ден
Въпреки празничното посрещане жителите имат и конкретни очаквания към бъдещия държавен глава. Една от основните им надежди е пътят до селото да бъде ремонтиран. Достъпът до Държава обаче е затруднен заради лошото състояние на пътната отсечка.
Местните имат и още една мечта - президент за първи път да посети селото. Никога досега в историята на село Държава държавен глава не е стъпвал там, но хората се надяват това да се промени.
Изборният ден в селото протича спокойно. Посланието на жителите към следващия президент е ясно – да не забравя и малките населени места.
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