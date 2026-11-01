В деня, в който България избира своя държавен глава, едно малко село в Старозагорско също привлече вниманието с необичайното си име - Държава. Местните жители посрещат с прясна баница и мекици, но и с надежда, че някой ден президентът ще посети населеното място.

В началото на изборния ден от общо 54 души с право на глас седем вече бяха упражнили своя вот.

ЦИК следи как протича изборният ден

Въпреки празничното посрещане жителите имат и конкретни очаквания към бъдещия държавен глава. Една от основните им надежди е пътят до селото да бъде ремонтиран. Достъпът до Държава обаче е затруднен заради лошото състояние на пътната отсечка.

Местните имат и още една мечта - президент за първи път да посети селото. Никога досега в историята на село Държава държавен глава не е стъпвал там, но хората се надяват това да се промени.

Изборният ден в селото протича спокойно. Посланието на жителите към следващия президент е ясно – да не забравя и малките населени места.