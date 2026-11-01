Снимка: БГНЕС, архив
В една от секциите там се премина към гласуване с хартиени бюлетини
Технически неизправности при машините за гласуване в няколко секции и необходимост от смяна на председател на секционна избирателна комисия съпътстваха началото на балотажа в област Силистра.
Гласуването в региона е започнало официално в 7:30 ч., съобщи председателят на Районната избирателна комисия Теодора Тодорова за кореспондента на БТА Александър Леви.
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В една от секциите в Силистра машината е спряла да работи, непосредствено след като първият избирател упражнил правото си на глас. Заради техническата неизправност е взето решение гласуването да продължи с хартиени бюлетини.
Проблеми са регистрирани и в секции в общините Главиница и Дулово, но там повредите са отстранени и машините отново работят.
В една от секциите в Тутракан предстои да бъде сменен председателят на СИК заради влошено здравословно състояние. За невъзможността му да изпълнява задълженията си било съобщено в събота.
Близо 112 000 души имат право на глас в област Силистра. Те могат да дадат вота си в общо 229 избирателни секции, а в изборния процес участват около 1800 членове на секционни комисии.
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