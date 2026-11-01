Изборният ден за втория тур на президентските избори в Русе започна навреме, но на фона на впечатляваща художествена панорама. Гласоподавателите в Немската гимназия в града упражняват своя вот в сграда, чиито коридори са превърнати в истинска визуална енциклопедия на българската история.

В навечерието на Деня на народните будители на втория етаж на учебното заведение беше открит монументалният живописен проект, озаглавен „България – дух и светлина”. В продължение на цели 112 метра по стените оживяват най-паметните моменти, емблематични владетели, борбите за национално освобождение, древните съкровища и духовните постижения на народа ни. Цялата мащабна композиция е с мотиви от автентична българска шевица.

Изборният ден в Турция започна при слаба активност

Стенописът е дело на преподавателката по изобразително изкуство Галя Панова, която заедно със своите ученици е творяла пространството в продължение на осем години.

На първия етаж в същото училище са разположени седем избирателни секции. Всички те са отворили навреме за избирателите, а машините са заработили нормално. В момента Районната избирателна комисия в Русе събира данните от всички 335 секционни комисии в областта, за да обобщи информацията за началото на изборния ден в целия регион.