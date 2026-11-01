-
Историята на балотажа в България: Кога за първи път избирателите гласуват на втори тур?
-
Слънчевият часовник във Варна отмерва времето до края на изборния ден
-
По-висока избирателна активност отчита секцията в Окланд, Нова Зеландия
-
Въпреки размириците: Всички изборни секции във Франция отвориха навреме
-
Членове на секционни избирателни комисии не се явиха в област Монтана
-
Четири секции в Кърджалийско останаха без ток
-
Какво е чувството да носиш името на държавен глава
Всички 335 секции в областта отвориха навреме
Изборният ден за втория тур на президентските избори в Русе започна навреме, но на фона на впечатляваща художествена панорама. Гласоподавателите в Немската гимназия в града упражняват своя вот в сграда, чиито коридори са превърнати в истинска визуална енциклопедия на българската история.
В навечерието на Деня на народните будители на втория етаж на учебното заведение беше открит монументалният живописен проект, озаглавен „България – дух и светлина”. В продължение на цели 112 метра по стените оживяват най-паметните моменти, емблематични владетели, борбите за национално освобождение, древните съкровища и духовните постижения на народа ни. Цялата мащабна композиция е с мотиви от автентична българска шевица.
Изборният ден в Турция започна при слаба активност
Стенописът е дело на преподавателката по изобразително изкуство Галя Панова, която заедно със своите ученици е творяла пространството в продължение на осем години.
На първия етаж в същото училище са разположени седем избирателни секции. Всички те са отворили навреме за избирателите, а машините са заработили нормално. В момента Районната избирателна комисия в Русе събира данните от всички 335 секционни комисии в областта, за да обобщи информацията за началото на изборния ден в целия регион.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни