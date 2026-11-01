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Избиратели сигнализираха за липса на отопление и затруднен достъп до секцията за хора с двигателни увреждания
Мобилното студио на NOVA продължи срещите си с избиратели в столичния квартал „Факултета“. Специални гости бяха певицата Бони и жители на района, които разказаха за проблемите, с които се сблъскват в изборния ден.
Още в началото на разговора стана ясно, че условията в някои от секциите не са добри. Членове на комисиите и присъстващи бяха облечени с по няколко слоя дрехи заради липсата на отопление. „Абсолютно ледено студено е“, споделиха хората, като показаха и премръзналите си ръце.
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Друг сериозен проблем се оказа достъпността за хората с увреждания. Екипът на NOVA установи, че пред секцията няма рампа за хора с двигателни затруднения. Министерството на труда и социалната политика разполага с подвижни рампи, които могат да бъдат осигурени при заявка от съответните институции.
Бони коментира и какво очакват хората от бъдещия държавен глава. Според нея президентът трябва да бъде близо до гражданите и да познава проблемите им.
„Президентът трябва да бъде близо до всеки един човек, да бъде откровен, да бъде честен, да чуе мнението, да вложи мнението на гражданите и да бъде съпричастен с техните проблеми. Това е много важно. Не може само обещания, трябва и действия. Доверието се печели не с обещания, а с действия“, заяви певицата.
Тя потвърди, че ще гласува, но предпочете да не разкрива кой е нейният фаворит. Бони призова и останалите граждани да упражнят правото си на глас. „Това е право, което всеки един от нас има. Не само право, но и отговорност – отговорност да можеш да гласуваш за бъдещето си“, каза тя.
Жител на квартала също изрази възмущението си от условията в училището, в което се гласува. По думите ѝ за 30 години, през които е участвала в избори, подобна ситуация не е имало.
„Аз съм 30 години на избори. Никога в това училище не е било така. Трябва да гледат от Централната избирателна комисия или откъдето трябва и да пуснат парното на тези хора, които цял ден ще висят в това училище. А за рампата за хора с увреждания въобще не ми се говори“, коментира тя.
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ВСИЧКО ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Георги Иванов
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